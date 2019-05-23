Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Танкеры с российской нефтью, загрязненной хлорными соединениями, направляются в Китай. Компании Vitol, Glencore и Unipec, загрузившие в конце апреля 11 миллионов баррелей в Усть-Луге, намерены перепродать топливо переработчикам из КНР. Правда, до сих пор не решен вопрос о цене. Как разворачиваются события — в материале РИА Новости.

Из Европы в Китай

Принадлежащий компании Vitol танкер Sonangol Rangel с 130 тысячами тонн российской нефти направляется из Усть-Луги в китайский порт Инкоу, сообщило Reuters со ссылкой на систему отслеживания танкеров Refinitiv Eikon.

Судно повышенной грузоподъемности New Comfort, принадлежащее китайской Unipec, перевозит 270 тысяч тонн Urals в порт Нинбо. Всего Vitol и Unipec планируют отправить в Азию около 700 тысяч тонн загрязненной российской нефти, от которой отказались европейские покупатели. При этом цена, которую заплатят китайцы, до сих пор не определена: ее планируется установить по результатам химических тестов в порту прибытия.

Для трейдеров такая ситуация весьма некомфортна, поскольку покупатель фактически получает возможность диктовать свои условия: владельцы нефти, уже потратившие деньги на ее перевозку в Китай, вряд ли захотят везти некондиционное топливо куда-то еще.

Между тем справедливую цену отравленной нефти не могут определить и сами продавцы, поскольку до сих пор сделок с таким товаром в мире не было и ориентироваться не на что.

Понятно, что скидка должна быть достаточно большой, поскольку для снижения доли примесей до приемлемого уровня грязную нефть необходимо разбавить чистой в соотношении один к двадцати (20 тонн чистой на тонну грязной).

По данным Reuters, европейцам это топливо предлагалось со скидкой десять-двадцать долларов к рыночной цене в 74 доллара за баррель, но покупателей не нашлось. Китайцы, вероятно, смогут получить еще больший дисконт.

Заметали следы

В середине апреля официальный Минск сообщил, что нефть в российском трубопроводе "Дружба", идущем через Белоруссию и Украину в Европу, загрязнена дихлорэтаном. "Транснефть" признала, что в трубопровод попали хлорные соединения. После этого сразу несколько стран приостановили транзит российской нефти.

Двадцать седьмого апреля представитель "Транснефти" заявил, что нефть в "Дружбе" была загрязнена умышленно. Возбудили уголовное дело, к расследованию инцидента подключилась ФСБ.

По версии следствия, вброс хлорорганики произошел через частный терминал в результате попытки скрыть хищения нефти на сумму не менее одного миллиона рублей группой из шести сотрудников компаний, входивших в "Петронефть".

Весной 2019 года они закачали нефть, разбавленную хлорсодержащими химикатами, в систему магистрального трубопровода через узел слива у села Николаевка Волжского района Самарской области.

Суд арестовал четырех фигурантов дела, один из них, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, уже признался в содеянном, написав явку с повинной. Двое подозреваемых — Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", и бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко — объявлены в международный розыск.

Оценка ущерба

Возмещать убытки трейдерам, закупившим нефть в Усть-Луге, в конечном итоге придется "Транснефти". Но эти компенсации кажутся мелочью по сравнению с деньгами, которые намереваются потребовать компании, получившие грязное сырье по трубопроводу "Дружба".

По словам вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко, загрязнение хлоридами вывело из строя оборудование Мозырского НПЗ, ущерб составил примерно 30 миллионов долларов. Общий объем загрязненной нефти в "Дружбе", по подсчетам белорусских властей, — девять миллионов баррелей стоимостью более 500 миллионов долларов.

Специалисты, на которых ссылается Reuters, полагают, что было испорчено 19 миллионов баррелей. Таким образом, при текущей цене Urals около 70 долларов общая стоимость загрязненного сырья превышает 1,3 миллиарда. Но точные размеры возможных компенсационных требований будут ясны только после того, как вся загрязненная нефть, находящаяся сейчас в трубопроводах, дойдет до адресатов.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил на прошлой неделе, что издержки ситуации с "Дружбой" будут определены в течение месяца и что общий ущерб от загрязнения нефти может быть меньше 100 миллионов долларов.

"Дружба" простаивает уже три недели, ежедневно обходясь России в 80 миллионов долларов упущенной выгоды.

Не хотят платить

Между тем партнеры "Транснефти" воспользовались инцидентом и перестали оплачивать поставки. Как сообщает Reuters, французская Total и итальянская Eni, которые должны были перевести деньги еще 15 мая, приостановили платежи до появления ясности с размером компенсации ущерба.