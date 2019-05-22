Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Ожесточенные бои идут в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.

Минобороны России сообщило в среду, что сирийская армия с утра 22 мая отразила уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и реактивных систем залпового огня.