Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

ДАМАСК, 22 мая – РИА Новости. Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
"Террористические группировки атаковали с помощью беспилотника электростанцию в эз-Заре, нанеся значительный материальный ущерб ее оборудованию и технике", - передает телеканал.
Ожесточенные бои идут в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.
Минобороны России сообщило в среду, что сирийская армия с утра 22 мая отразила уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и реактивных систем залпового огня.
* Запрещенная в России террористическая организация.