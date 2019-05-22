Американский стартап обвинил Huawei в попытке хищения технологий

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский стартап CNEX Labs заявляет, что китайский конгломерат Huawei пытался украсть у него торговые секреты, говорится в документах суда.

Истцы утверждают, что замглавы Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) участвовал в сговоре с целью похищения технологий хранения данных.

Согласно обвинениям в адрес Huawei, инженер этой компании шпионил за стартапом CNEX, представляясь потенциальным покупателем. Данные о технологиях он сообщал руководству Huawei. Утверждается также, что Huawei использовала с целью внедрения в CNEX Сямэньский университет в Китае, которой просил у стартапа технологии для научных исследований.

Huawei отрицает обвинения и подала встречный иск к стартапу CNEX о хищении интеллектуальной собственности.