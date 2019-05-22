Американский стартап обвинил Huawei в попытке хищения технологий

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский стартап CNEX Labs заявляет, что китайский конгломерат Huawei пытался украсть у него торговые секреты, говорится в документах суда.
Истцы утверждают, что замглавы Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) участвовал в сговоре с целью похищения технологий хранения данных.
Согласно обвинениям в адрес Huawei, инженер этой компании шпионил за стартапом CNEX, представляясь потенциальным покупателем. Данные о технологиях он сообщал руководству Huawei. Утверждается также, что Huawei использовала с целью внедрения в CNEX Сямэньский университет в Китае, которой просил у стартапа технологии для научных исследований.
Huawei отрицает обвинения и подала встречный иск к стартапу CNEX о хищении интеллектуальной собственности.
Вчера, 08:00Huawei забанили в гугле, и это только начало
Дело будет слушаться 3 июня в федеральном суде Восточного округа Техаса на фоне обострившихся трений между администрацией Дональда Трампа и Китаем по торговле. Ранее администрация США распространила новые указания по регулированию, которые могут запретить американским производителям поставлять продукты и услуги китайской компании, а также лишить Huawei доступа к большинству контрактов на территории США.