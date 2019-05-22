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РИА Новости

Захарова прокомментировала возобновление закупок США венесуэльской нефти

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.
Как напомнила дипломат, два месяца назад СМИ сообщали, что "специальный представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс" заявил, что США добиваются "полной изоляции президента Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь — прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных Мадуро".
В то же время официальный представитель привела сегодняшние заголовки в СМИ, в которых говорится, что с 11 по 17 мая США вернулись к закупкам венесуэльской нефти после двухнедельного перерыва. Как следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки.
"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", - констатировала Захарова.
Венесуэла
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Американские санкции против PDVSA

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция предприняла попытку госпереворота в конце января. Тогда по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны.Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Николаса Мадуро.
Тридцатого апреля оппозиция снова попыталась совершить государственный переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и призвали армию и народ свергнуть Мадуро.
Однако военные на призыв не откликнулись. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Попытка госпереворота провалилась, началось расследование.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
8 мая, 20:54
Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля
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Мария ЗахароваВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Видать всю изоленту на Россию потратили...на Венесуэлу не хватило
23 мая, 02:46
Неспящее Зло
42250000
Не получился переворот, нефть-то нужна. Но как же с санкциями на закупки нефти у Венесуэлы?
23 мая, 01:38
Common Cynic
5540000
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