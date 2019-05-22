Воронежский онкодиспансер проверят после смерти пациентки в ходе процедуры

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в воронежском онкодиспансере, где во время процедуры скончалась пациентка, соответствующее поручение дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воронежском онкодиспансере скончалась пациентка во время лучевой терапии на линейном ускорителе.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии. Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия", - сообщает пресс-служба Минздрава.
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