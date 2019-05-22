Воронежский онкодиспансер проверят после смерти пациентки в ходе процедуры

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в воронежском онкодиспансере, где во время процедуры скончалась пациентка, соответствующее поручение дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воронежском онкодиспансере скончалась пациентка во время лучевой терапии на линейном ускорителе.