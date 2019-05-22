Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Екатеринбургская епархия раскритиковала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.

Как отмечается в заявлении, негативное отношение к месту возведения церкви связано с "определенной напряженностью" в обществе. В то же время подчеркивается, что большинство жителей Екатеринбурга (58%) одобряют саму идею появления нового храма в городе.

По мнению представителей епархии, опрос, проведенный "во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел" и показывает лишь "перегретость" и "недоинформированность общества". Однако "главный опрос впереди", добавляется в заявлении.

Протесты против строительства храма

Храм святой Великомученицы Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Споры вокруг его строительства начались уже давно: противники постройки заявляли, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.

На минувшей неделе прошли акции против возведения храма, были задержаны около 100 человек.

Шестнадцатого мая Владимир Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга и узнать, как они относятся к проекту храма в сквере. Пока что строительство церкви было приостановлено.

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных считают, что от возведения храма лучше отказаться.