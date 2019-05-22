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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Вчера, 22:54
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Екатеринбургская епархия раскритиковала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
Как отмечается в заявлении, негативное отношение к месту возведения церкви связано с "определенной напряженностью" в обществе. В то же время подчеркивается, что большинство жителей Екатеринбурга (58%) одобряют саму идею появления нового храма в городе.
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По мнению представителей епархии, опрос, проведенный "во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел" и показывает лишь "перегретость" и "недоинформированность общества". Однако "главный опрос впереди", добавляется в заявлении.

Протесты против строительства храма

Храм святой Великомученицы Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Споры вокруг его строительства начались уже давно: противники постройки заявляли, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.
На минувшей неделе прошли акции против возведения храма, были задержаны около 100 человек.
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Шестнадцатого мая Владимир Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга и узнать, как они относятся к проекту храма в сквере. Пока что строительство церкви было приостановлено.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных считают, что от возведения храма лучше отказаться.
Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства.
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрениеВЦИОМЕкатеринбургРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какая иезуитская демагогия! Неужели им не стыдно? Тем более что, будь результат опроса в ИХ пользу, ни одного подобного заявления про "недоинформированность", "перегретость" и "недостаточную объективность незначительного среза" ни в коем случае от них бы не появилось.
22 мая, 23:29
ЕАЕлена Алфёрова
307100444
Нормально отражает, как следует.
23 мая, 00:11
Адам Ваксель
183000337
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