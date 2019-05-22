Сирийская армия применила авиацию в ходе боев в районе Кафр-Набуда

ДАМАСК, 22 мая – РИА Новости. Ожесточенные бои идут в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда, используется авиация, передает гостелевидение Сирии.
"Авиация атакует позиции боевиков в районах аль-Хубейт, окрестностях Кафр-Набуды, аль-Хвейза и аль-Хамамият на севере провинции Хама", - передает телеканал Ikhbariya. Ударам также подверглись огневые точки боевиков в городе аль-Латмана в той же провинции.
По данным канала, в районе Кафр-Набуды развернулись "ожесточенные столкновения" сирийской армии и отрядов боевиков.
Помимо этого, сирийская армия ударом управляемой ракеты уничтожила заминированный автомобиль, который боевики хотели использовать против нее, передает канал.
Ранее в среду, по данным канала, сирийская армия отбила очередную атаку боевиков в районе демилитаризованной зоны на границе провинции Идлиб, ликвидировав нескольких террористов.
Минобороны РФ сообщило в среду, что ВС Сирии с утра 22 мая отразили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.
* Запрещенная в России террористическая организация.