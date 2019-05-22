Лидер британской палаты общин подала в отставку из-за разногласий с Мэй

ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Мария Табак. Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit.

"С большим сожалением и с тяжелым сердцем я покидаю правительство", — написала она в твиттере.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 22 мая 2019 г.

После этого оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием.

Так, председатель Лейбористской партии Иана Лэвери заявила, что авторитет премьер-министра подорван в то время, как "консерваторы рвут себя на части, а страна пребывает в кризисе".

"Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой…" — отметила она.

По ее словам, ради интересов страны Тереза Мэй должна уйти в отставку.

Накануне Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

Также премьер пообещала подготовить законопроект, обязующий правительство к декабрю 2020 года принять все необходимые меры для того, чтобы так называемый бэкстоп (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией, угрожающие целостности Соединенного Королевства) не вступил в силу.

Свое решение она объяснила несогласием с позицией правительства по Brexit. По ее мнению, предлагаемое Мэй соглашение не позволит Британии быть "истинно суверенным" государством. Лидсом также категорически против даже теоретической возможности проведения второго референдума. Еще одной причиной своего ухода Лидсом назвала раздробленность правительства и, как следствие, невозможность нормального его функционирования.

Лидсом ранее заявляла, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьера после отставки Мэй.