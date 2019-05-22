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РИА Новости

Лидер британской палаты общин подала в отставку из-за разногласий с Мэй

Вчера, 22:18
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Мария Табак. Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit.
"С большим сожалением и с тяжелым сердцем я покидаю правительство", — написала она в твиттере.
После этого оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием.
Так, председатель Лейбористской партии Иана Лэвери заявила, что авторитет премьер-министра подорван в то время, как "консерваторы рвут себя на части, а страна пребывает в кризисе".
"Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой…" — отметила она.
По ее словам, ради интересов страны Тереза Мэй должна уйти в отставку.
Накануне Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.
Также премьер пообещала подготовить законопроект, обязующий правительство к декабрю 2020 года принять все необходимые меры для того, чтобы так называемый бэкстоп (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией, угрожающие целостности Соединенного Королевства) не вступил в силу.
Кукла премьер-министра Британии Терезы Мэй на марше против Brexit в Лондоне. 23 марта 2019
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Мэй на выдумки хитра. Премьер Британии предложит повторный референдумПредложение британского премьера ‒ скорее хитрое, чем смелое. Расчет на то, что сделает она депутатов как детей. Им же тоже говорят: "сначала выполни домашнее задание, потом пойдешь гулять". А когда они выполняют, оказывается, что уже поздно.
Свое решение она объяснила несогласием с позицией правительства по Brexit. По ее мнению, предлагаемое Мэй соглашение не позволит Британии быть "истинно суверенным" государством. Лидсом также категорически против даже теоретической возможности проведения второго референдума. Еще одной причиной своего ухода Лидсом назвала раздробленность правительства и, как следствие, невозможность нормального его функционирования.
Лидсом ранее заявляла, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьера после отставки Мэй.
Если уже трижды отвергнутое соглашение с ЕС все же будет одобрено в начале июня, то Британия может выйти из ЕС уже до летних парламентских каникул. Если соглашение вновь провалится, Британия должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.
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BrexitТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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