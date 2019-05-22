В РПЦ прокомментировали ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что жители Екатеринбурга поддерживают строительство храма святой Екатерины, и поэтому абсолютно неправомерна попытка представлять ситуацию в городе как "за храм - против храма", заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Согласно опубликованным результатам опроса ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма святой великомученицы Елены, но считают неудачным выбор места его возведения. При этом о том, что от строительства храма лучше отказаться, заявили только 18% опрошенных. Более половины (58%) горожан полагают, что лучше построить храм в другом месте. Еще 7% считают, что храм стоит построить в соответствии с разработанным проектом, в сквере; 14% уверены, что проект строительства храма у театра нужно скорректировать с учетом мнения горожан. Затруднились ответить 3% респондентов.

"Конечно, попытка представить ситуацию в Екатеринбурге как "за храм - против храма" в корне неверна. В целом Екатеринбург - за храм. Это показывает и сегодняшний опрос ВЦИОМ. Сохраняется тема места строительства. Ее решит тот опрос, который пока еще только готовит местная администрация", - написал Легойда в своем Telegram-канале