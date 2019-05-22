"Репортеры без границ" обеспокоены увольнениями в "Коммерсанте"

Ранее группа журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении. Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".