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РИА Новости

Экс-совладельца банка "БФГ-кредит" обвинили в попытке мошенничества

Вчера, 21:36
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношение бывшего совладельца банка "БФГ-кредит" Юрия Глоцера о попытке мошенничества на 11,7 миллиарда рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из постановления, Глоцер совместно с неустановленными участниками преступной группы разработали план по хищению имущества другого совладельца "БФГ-кредит" Тамары Хорошиловой. По версии следствия, Глоцер и иные лица "с применением технических средств" подделали расписку и договор займа денег наличными на сумму 68 миллионов долларов.
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Деньги в долг Хорошилова якобы взяла в августе 2012 года. В 2016 году ЦБ лишил "БФГ-кредит" лицензии, а Агентство по страхованию вкладов подало в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших контролирующих лиц кредитного учреждения около 41,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что летом 2017 года Глоцер обратился в Дорогомиловский суд Москвы с требованием взыскать с Хорошиловой и ее бывшего мужа имущество на сумму 11,7 миллиарда рублей. Затем Глоцер "с целью исключения разоблачения своей преступной деятельности, а также возможного привлечения к уголовной ответственности" подал ходатайство о замене истца на своего сына, передав ему право на сумму долга.
Дорогомиловский суд в феврале 2018 года оставил иск Глоцера без рассмотрения, поскольку Арбитражный суд Чеченской республики признал Хорошилову банкротом. В базе суда указано, что данный иск "удовлетворён частично", но адвокаты Глоцера подтвердили РИА Новости, что относительно суммы долга иск оставлен без рассмотрения из-за банкротства ответчика.
"То есть Глоцер совместно с неустановлеными соучастниками не довел свой преступный умысел по незаконному приобретению права на имущество Хорошиловой на общую сумму 11,7 миллиарда рублей до конца по независящим от него обстоятельствам", — говорится в постановлении о привлечении Глоцера (имеется в распоряжении РИА Новости).
Юрист Глоцера Вадим Кодола не стал комментировать данное уголовное дело. "Я не могу комментировать эти данные, меня не уполномочивал доверитель", — сказал он агентству.
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Другой адвокат Глоцера Алексей Минчин сообщил РИА Новости, что о факте расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц ему было известно, однако постановления о привлечении Глоцера ему следствие не вручало и не уведомляло о возбуждении дела.
При этом Минчин сообщил агентству, что в рамках иска Глоцера Дорогомиловский суд Москвы назначал "комплексную экспертизу", которая признала, что "все подписи принадлежат тем лицам, которые указаны".
Ранее бывший банкир и кинопродюсер Юрий Глоцер обращался к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой включить его в "лондонский список" предпринимателей, который скрываются за границей, но хотят вернуться на родину. Титов сообщал, что российские следователи проверяли Глоцера на причастность к совершению покушения на хищение в особо крупном размере имущества ряда граждан, но процессуального статуса подозреваемого либо обвиняемого он на тот момент не имел.
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