В Германии отвергли американские санкции против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть наложены США на компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2," заявила на брифинге представитель минэкономики ФРГ.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении "Северного потока — 2". Палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.

"Мы приняли к сведению эти заявления (Перри – ред.), не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции", - заявила представитель немецкого министерства.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.