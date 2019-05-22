Медведчук считает мажоритарную систему выборов основой коррупции в Раде

По его словам, из-за этого парламентарии пытаются сотрудничать с властью или идти на ее уступки, чтобы сделать что-то для своих избирателей. "Мы еще в 2004 году ввели пропорциональную систему, но уже потом Янукович (экс-президент Украины - ред.) ее отменил. Потому что любой президент, обладающий административным ресурсом, понимает, что ему легче расставить своих людей по округам и надавить через органы власти", - добавил Медведчук.