Медведчук считает мажоритарную систему выборов основой коррупции в Раде

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мажоритарная система избрания в Верховную раду Украины является фундаментом коррупционной составляющей в действующем парламенте, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
По его мнению, отменить часть закона о выборах, по которой депутаты избираются по мажоритарной системе, крайне важно для будущего Украины. "Благодаря этому мы исключим фундамент коррупционной составляющей в нашем парламенте – единственном законодательном органе. Потому что сейчас там фундаментом является именно мажоритарная система. Их (депутатов, избранных по мажоритарной системе – ред.) ставят в такие условия, что, когда он проходит по округу, то пытается сделать как можно больше именно для округа, а не для страны", - заявил Медведчук в эфире телеканала Newsone.
По его словам, из-за этого парламентарии пытаются сотрудничать с властью или идти на ее уступки, чтобы сделать что-то для своих избирателей. "Мы еще в 2004 году ввели пропорциональную систему, но уже потом Янукович (экс-президент Украины - ред.) ее отменил. Потому что любой президент, обладающий административным ресурсом, понимает, что ему легче расставить своих людей по округам и надавить через органы власти", - добавил Медведчук.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.
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