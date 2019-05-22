Мадуро приказал венесуэльским военным быть готовыми отразить агрессию США

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение вооруженным силам быть готовыми к отражению любых действий США против страны.

"Я приказал всем воинским подразделениям быть начеку и готовыми к защите мира, чтобы сделать невозможной любую попытку североамериканской империи предпринять какую-либо авантюру против нашей родины. Нашей победой будет мир", - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Ordené a todas las Unidades Militares estar alertas y preparados para defender la paz y hacer imposible al imperio norteamericano intentar cualquier aventura en contra de nuestra Patria. ¡Nuestra Victoria será la Paz! pic.twitter.com/edCfcBw1fQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 22 мая 2019 г.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что США рассматривают "все варианты" действий по Венесуэле.

Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро.