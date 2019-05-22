МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.

"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", — отмечается в публикации.

При пересчете представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, однако на итог общего рейтинга это не повлияло.

При этом некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Победитель Евровидения определяется общей суммой баллов, полученных от зрителей и жюри. В этом году в финале представители Белоруссии были лишены права голоса и организаторы ошибочно приписали белорусскому жюри средние баллы конкурсантов.