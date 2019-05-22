Коломойский пожелал Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой"

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский сообщил, что во время телефонного разговора пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой" на посту главы государства.

В понедельник прошла инаугурация Зеленского. На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.

"Я сказал, что при такой высокой планке - будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – приводит издание " Украинская правда " слова Коломойского.

Он добавил, что также пожелал Зеленскому удержать удачу. "Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – добавил олигарх. По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новому президенту удачи. "Все хотят, чтобы совершилось чудо, и у него получилось", – добавил он.