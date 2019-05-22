Коломойский пожелал Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой"

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский сообщил, что во время телефонного разговора пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой" на посту главы государства.
В понедельник прошла инаугурация Зеленского. На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.
"Я сказал, что при такой высокой планке - будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – приводит издание "Украинская правда" слова Коломойского.
Он добавил, что также пожелал Зеленскому удержать удачу. "Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – добавил олигарх. По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новому президенту удачи. "Все хотят, чтобы совершилось чудо, и у него получилось", – добавил он.
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Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.