США не готовы начать переговоры по пошлинам, заявили в Еврокомиссии

Мальмстрем не уточнила, что именно мешает Вашингтону приступить к обсуждению пошлин. Агентство отмечает, что страны ЕС поручили Мальмстрем переговоры по определенному кругу вопросов, куда не входит сельскохозяйственная продукция, на обсуждении которой настаивают США.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне 2018 года, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей нацбезопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. Однако уже в июле США и ЕС договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.