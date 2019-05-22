Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями.

"Невозможно одновременно заниматься расследованиями и законотворчеством. Это просто так не работает… Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные прекратят играть в свои игры", - написал Трамп в среду в своем Twitter

Обращение адресовано спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, председателю юридического комитета палаты представителей Джерролду Надлеру и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.

Ранее в тот же день Пелоси заявила журналистам, что Трамп вовлечен в сокрытие информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Это заявление прозвучало накануне запланированной на среду встречи лидеров демократов с Трампом по финансированию инфраструктуры в США.

После высказывания Пелоси Трамп вместо проведения встречи собрал прессу, где опроверг причастность к сокрытию чего-либо и заявил, что не готов общаться с демократами, пока они продолжают "надуманные расследования".

Пелоси в ответ заявила, что он препятствует правосудию и добавила, что это может быть поводом для импичмента.

Ранее сообщалось, что Пелоси вызвала на совещание в среду ряд демократов, которые требуют начать в отношении Трампа процедуру импичмента. Пелоси в прошлом дистанцировалась от возможности начать процесс импичмента, поскольку, по данным СМИ, опасалась негативных политических последствий для демократов.

Призывы к импичменту участились после того, как Белый дом приказал экс-юрисконсульту Белого дома Дону Макгану отклонить приглашение дать показания в контролируемой демократами палате представителей. Лидер большинства в палате Стени Хойер заявил, что если расследование предполагаемых нарушений в конгрессе приведет к началу импичмента, "то да будет так".

Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США. Однако 37-й президент Ричард Никсон в 1974 году был вынужден уйти в отставку из-за реальной угрозы импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Президенту Биллу Клинтону был объявлен импичмент в палате представителей в 1998 году по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию, но обвинения не подтвердил сенат, и Клинтон остался на посту президента.