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РИА Новости

НАТО заверила Украину, что продолжит поддержку реформ и подготовку ее армии

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"
Украинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. США и НАТО продолжат поддерживать реформы украинской армии, в том числе в части ее подготовки, заявил в среду новый главком объединенными силами союзников в Европе генерал Тод Уолтерс.
Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов провел в среду в Брюсселе заседание, одним из пунктов которого стала встреча с Виктором Муженко, начальником генштаба ВС Украины.
"С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", - заявил Уолтерс.
Это его первые комментарии для СМИ по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО по украинской тематике.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
Вчера, 19:13
Украина не выживет без ЕС и НАТО, заявил замглавы администрации Зеленского
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, со своей стороны, сообщил, что на встрече с Муженко альянс подтвердил поддержку продолжению реформ в оборонной сфере в этой стране, а за конкретными деталями перенаправил к украинской стороне.
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