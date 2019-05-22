НАТО заверила Украину, что продолжит поддержку реформ и подготовку ее армии

Украинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. США и НАТО продолжат поддерживать реформы украинской армии, в том числе в части ее подготовки, заявил в среду новый главком объединенными силами союзников в Европе генерал Тод Уолтерс.

Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов провел в среду в Брюсселе заседание, одним из пунктов которого стала встреча с Виктором Муженко, начальником генштаба ВС Украины.

"С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", - заявил Уолтерс.

Это его первые комментарии для СМИ по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО по украинской тематике.