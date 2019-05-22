Президент Мексики ответил "любовью и миром" на послание Трампа

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор умиротворяюще ответил в среду на заявления своего американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее глава США выразил разочарование политикой Мексики в области пресечения нелегальной миграции.

"Да, мы принимаем в расчет то, что говорил президент Дональд Трамп. Да, я уже в курсе… И это связано с его точкой зрения на тему, по которой я даже не хочу повторяться. Но – любовь и мир", - заявил Лопес Обрадор на своей традиционной ежедневной пресс-конференции в Мехико.

В свою очередь глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил в среду, что отправляется в Вашингтон, где в четверг пройдет его встреча с госсекретарем США Майком Помпео. По словам Эбрарда, для решения проблем миграции нужны инвестиции в юг Мексики и страны Центральной Америки, без которых миграционный поток будет только возрастать.

Ранее Мексика и Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL) представили совместный план интегрального развития Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики, целью которого является борьба с причинами миграции. По словам исполнительного секретаря CEPAL Алисии Барсены Ибарры, четырьмя главными направлениями являются экономическое развитие, обеспечение социального благополучия жителей указанных стран, устойчивой ситуации в сфере окружающей среды и управление миграционными циклами.

В свою очередь Лопес Обрадор говорил, что попросил о поддержке плана со стороны США – основного реципиента мигрантов из стран Центральной Америки.

Еще в декабре 2018 года новые власти Мексики объявили о договоренности с США, по которой Вашингтон вложит в развитие стран Центральной Америки 5,8 миллиарда долларов для предотвращения миграционного потока, а также еще 4,8 миллиарда долларов - в развитие Мексики. Из них 2 миллиарда пойдут на проекты юга Мексики. Эти деньги будет присоединены к 25 миллиардам долларов, которые направит мексиканское правительство на развитие региона в течение ближайших пяти лет.