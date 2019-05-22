На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.

Восемнадцатого мая отмечался День памяти жертв депортации крымских татар. В 1941-1944 годах с полуострова выселили более 277 тысяч человек: семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев.

"Вчера в Анкаре в гостинице "Шератон" прошло мероприятие по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар. Поражают фотографии, широко использованные организаторами на баннерах и афишах. На фото слева, надо полагать, изображен поезд, на котором вывозили крымских татар в изгнание. На поверку, оказывается, здесь запечатлен не советский паровоз, а американский локомотив конца 19-го века, который на европейском континенте никогда не появлялся и к крымско-татарской высылке не может иметь никакого отношения", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Fake photos from Crimean Assosiation: "the deportation of the Crimean Tatars in 1944" turns out to be Ostarbeiters, deported by the Nazis from occupied Central & Eastern Europe to Germany.https://t.co/wI32HJBF8O pic.twitter.com/GGEvddMqhL — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 22 мая 2019 г.

"Но пик цинизма – фотография справа. Это, надо понимать, "беспощадные советские солдаты" сажают в вагоны крымских татар. Однако же, приглядевшись к форме и оружию военнослужащих, равно как и внешнему виду сажаемых в поезд людей, обнаруживаешь, что на фотографии – остарбайтеры, мирные жители, насильственно угоняемые нацистами с восточных территорий в Германию для восполнения нехватки рабочей силы. Кстати, архивы свидетельствуют, нацистам в этих депортациях нередко помогали крымско-татарские коллаборационисты", - отмечается в сообщении.

Такова и вся остальная "аргументация" в пользу так называемого "крымско-татарского геноцида" – фейковая, заявила российская дипмиссия в Анкаре.