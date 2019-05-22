Зеленский обсудил с замглавы своей администрации переговоры по Донбассу

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы своей администрации Вадимом Пристайко активизацию переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

"С президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на верхней точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, трехсторонняя контактная группа, нормандский формат (РФ, Франция, ФРГ, Украина - ред.). Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с президентом", - цитирует Пристайко агентство УНН.

Он также сообщил, что Украина сейчас хочет узнать результаты телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы сейчас узнаем, каковы были результаты, и будем планировать наш следующий шаг", - добавил он.