Зеленский обсудил с замглавы своей администрации переговоры по Донбассу

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы своей администрации Вадимом Пристайко активизацию переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
"С президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на верхней точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, трехсторонняя контактная группа, нормандский формат (РФ, Франция, ФРГ, Украина - ред.). Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с президентом", - цитирует Пристайко агентство УНН.
Он также сообщил, что Украина сейчас хочет узнать результаты телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы сейчас узнаем, каковы были результаты, и будем планировать наш следующий шаг", - добавил он.
На вопрос о том, когда могут состояться первые зарубежные визиты Зеленского, дипломат ответил, что "есть план", разработанный на ближайшие месяцы". "У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, - куда осуществляет первые визиты президент. Куда будет самый первый визит, мы вам скажем в ближайшее время", - сказал Пристайко.