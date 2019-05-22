Порошенко оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что заявление главы администрации главы государства о намерении провести референдум по вопросам переговоров с Россией угрожает нацбезопасности, призвал их развеять эти слухи.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают внутренним делом Украины, проводить ли референдум по отношениям с Россией, но думают, что главное - был бы толк.

"На сегодня я очень советовал бы команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности государства", - заявил Порошенко журналистам в среду, трансляцию вели украинские телеканалы.