В Тверской области одиннадцать школьников попали в больницу с отравлением

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Следствие выясняет причины отравления 11 детей в одной из школ в Тверской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Двадцать второго мая 2019 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники управления Роспотребнадзора по Тверской области.