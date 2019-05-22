Пять граждан Армении пострадали в ДТП с автобусом в Италии

ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть пять граждан Армении, сообщили в среду в пресс-службе армянского МИД.

Ранее управление медучреждениями по юго-востоку Тосканы сообщило, что общее число пострадавших в ДТП составляет 37 человек, 33 из них получили легкие травмы. Состояние четырех пострадавших оценивается как средней тяжести. Жертвой ДТП стал один человек, добавили медики.

"Как сообщают из посольства Армении в Италии, среди пострадавших в результате попавшего сегодня утром в ДТП туристического автобуса на автомагистрали Сиена-Флоренция есть пять граждан Армении", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. "Четверо из них уже выписаны, а у одного имеются легкие повреждения, и он находится в больнице. Посольство находится в непосредственной связи с представителями префектуры Сиены и другими соответствующими органами для получения дополнительной информации", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.