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РИА Новости

США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

Вчера, 19:57
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Бывший командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Тод Уолтерс в начале мая заступил на пост нового верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Он также командует американскими силами в Европе.
"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.
Зенитные ракетные комплексы С-400
Вчера, 16:33
Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО
Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin. Эти сообщения уже прокомментировали в Кремле и в СФ. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она свершенная и реализуется. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 13:03
Война за С-400. США придумали новую порцию угроз для ТурцииСША поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400. Но, кажется, не представили достойных аргументов, почему Анкаре стоило бы поступиться своим имиджем и заключенными контрактами.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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