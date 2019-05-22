В Большом театре ответили Счетной палате на критику системы продажи билетов

Ранее Счетная палата РФ обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли, которые проходят на Исторической сцене Большого театра. По данным СП, действующая система продажи билетов создает условия для спекулянтов. Аудитор Михаил Мень при этом отметил, что зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но надеется, что рекомендации СП по ее изменению будут приняты.

"Право решать, как лучше распространять билеты, остается за театром. Это общеизвестная практика. И это естественно, поскольку кто, как не сам театр, знает реальную ситуацию в этой сфере. Не существует каких-то законодательных правил и инструкций по этому вопросу", - сказал Урин РИА Новости.

Как отмечается в материалах СП, по действующей схеме самые лучшие места зала Исторической сцены не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. В число этих билетов входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром. После того, как часть этих билетов расходится, оставшиеся поступают в продажу. При этом билеты, на которые не было брони, продаются в кассе театра по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. Приобрести же билеты со снятой бронью можно уже без предъявления паспорта, и выкупаются они очень быстро.