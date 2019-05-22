Счетная палата отметила недостатки системы продажи билетов Большого театра

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система продажи билетов на Историческую сцену Большого театра создает условия для спекулянтов, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам, говорится в материалах по итогам проверки Счетной палаты РФ исполнения федерального бюджета за 2018 году в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже.

В ходе проверки аудиторы обратили внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене.

По действующей схеме самые лучшие места зала Исторической сцены не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. "Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены", - отмечается в материалах ведомства.

В число этих билетов входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

"Выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу", – поясняет ведомство.

Также отмечается, что билеты на менее востребованные места, на которые не было брони, продаются в кассе театра по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. При этом приобрести билеты со снятой бронью можно уже без предъявления паспорта, и выкупаются они, как правило, в течение пяти минут, говорится в материалах. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам.