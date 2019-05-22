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РИА Новости
Культура

Счетная палата отметила недостатки системы продажи билетов Большого театра

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система продажи билетов на Историческую сцену Большого театра создает условия для спекулянтов, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам, говорится в материалах по итогам проверки Счетной палаты РФ исполнения федерального бюджета за 2018 году в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже.
В ходе проверки аудиторы обратили внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене.
По действующей схеме самые лучшие места зала Исторической сцены не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. "Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены", - отмечается в материалах ведомства.
В число этих билетов входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.
Здание Счетной палаты РФ
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"Выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу", – поясняет ведомство.
Также отмечается, что билеты на менее востребованные места, на которые не было брони, продаются в кассе театра по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. При этом приобрести билеты со снятой бронью можно уже без предъявления паспорта, и выкупаются они, как правило, в течение пяти минут, говорится в материалах. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам.
"Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию", - приводит ведомство слова аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
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КультураСчетная палатаБольшой театрРоссия
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