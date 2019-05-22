Нефть WTI подешевела на 3% после выхода данных о росте запасов в США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть усилили снижение после публикации данных о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, WTI подешевела примерно на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.24 мск цена июльских фьючерсов на WTI опускалась на 3,14%, до 61,15 доллара, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,09%, до 70,67 доллара за баррель.

Согласно данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 476,8 миллиона баррелей. Как отмечает агентство Рейтер , этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.

Аналитики, опрошенные агентством, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей - до 471,4 миллиона баррелей. Они связывают увеличение запасов с более низкими, чем обычно в это время года, объемами переработки НПЗ. В частности, объем переработки на Среднем Западе упал до самого низкого уровня с 2013 года, уточняет агентство.