Зеленский ответил на отказ Рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассмотреть предложенный им законопроект о выборах народных депутатов.

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь", — написал глава государства в фейсбуке

По его мнению, депутаты рассчитывают "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", — заключил Зеленский.

За рассмотрение президентского законопроекта на заседании Рады в среду проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого советник Зеленского Руслан Стефанчук обвинил парламентариев в нарушении договоренностей. По его словам, накануне депутаты и глава государства достигли компромисса по изменению избирательного законодательства.

Инициатива Зеленского предполагала переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов.