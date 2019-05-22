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РИА Новости

В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении договоренностей.
Ранее парламент отказался внести в повестку дня президентский законопроект о выборах народных депутатов, за рассмотрение документа проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
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По словам Стефанчука, во вторник депутаты и глава государства достигли компромиссного соглашения по изменению избирательного законодательства.

"Мы сегодня стали свидетелями того, что, к сожалению, пока разговор не удается <…> Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который был сегодня внесен в зал, этот компромисс не соблюден", - цитирует президентского советника УНИАН.

Предложенный Зеленским законопроект предполагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов. Предыдущие выборы в Раду в 2014 году проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Инициативу президента раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко". По мнению лидера фракции Артура Герасимова, снижение порога приведет в парламент "карманные партии", контролируемые украинскими олигархами
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Зеленский спроси у своих родителей простых граждан Украины хотели бы они чтобы фашистские псы бомбили их жилье Убери от Донбасса бомбы дай жить людям Сделай русский язык вторым государственным разгони по щелям фашистов чтобы тебе во сне твой дед ветеран ВОВ ДАВАЛ СПАТЬ СПОКОЙНО и ты заслужишь пам ятник при жизни.
22 мая, 16:55
Александр Драгунский
6310102
Нарушать договорённости майданным вождям не привыкать. Договор с Януковичем был нарушен ими, и суток не прошло.
22 мая, 16:03
Vladimir Kazakov
1910001
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