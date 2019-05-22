В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении договоренностей.
Ранее парламент отказался внести в повестку дня президентский законопроект о выборах народных депутатов, за рассмотрение документа проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
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По словам Стефанчука, во вторник депутаты и глава государства достигли компромиссного соглашения по изменению избирательного законодательства.
"Мы сегодня стали свидетелями того, что, к сожалению, пока разговор не удается <…> Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который был сегодня внесен в зал, этот компромисс не соблюден", - цитирует президентского советника УНИАН.
Предложенный Зеленским законопроект предполагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов. Предыдущие выборы в Раду в 2014 году проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Инициативу президента раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко". По мнению лидера фракции Артура Герасимова, снижение порога приведет в парламент "карманные партии", контролируемые украинскими олигархами