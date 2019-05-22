В пермской гимназии объяснили, почему подняли проходной балл для девочек

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Приемная комиссия пермской гимназии утвердила разный проходной балл для поступающих в первый класс мальчиков и девочек в соответствии с действующим в учреждении локальным актом, заявили РИА Новости в департаменте образования администрации Перми.
В среду стало известно о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц – 69,1. На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся "гендерной дискриминацией при приеме детей в первый класс".
В департаменте образования администрации Перми РИА Новости пояснили, что в гимназии прием в первые классы организован как по закрепленной территории, так и на свободные места. В ведомстве подчеркнули, что учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории. При этом на свободные места "правила приема устанавливаются локальным актом гимназии".
"В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению", - отметили в мэрии.
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Для пояснения решения приемной комиссии гимназии специалисты департамента образования привели мнение директора городского психологического центра Ольги Ткачевой.
"В гимназических учреждениях девочек действительно больше, вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе", - процитировали в мэрии Ткачеву.
Ранее данное образовательное учреждение оказалось в центре скандала из-за розовых волос школьницы. В октябре прошлого года по решению мирового суда участка №5 Дзержинского района Перми гимназия №4 и ее директор были оштрафованы на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий одной из учениц, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.
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