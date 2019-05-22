Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Ранее адвокат одной из девушек Алексей Липцер рассказал РИА Новости, что посмертная экспертиза выявила у отца сестер Хачатурян, которых обвиняют в его убийстве, расстройство личности.
"Анализ проведенных экспертиз дает основания предполагать, что версия девочек о необходимой обороне полностью подтвердилась. Несколько лет отец совершал преступления против их половой неприкосновенности в извращенной форме. В результате действий Михаила Хачатуряна у девочек развились синдром жесткого обращения и посттравматическое стрессовое расстройство. В отношении него требуется отдельное расследование", - сказал адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
Он добавил, что выводы экспертиз и показания свидетелей подтверждают тот факт, что сестры Хачатурян действовали в условиях необходимой обороны.
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Адвокат другой из сестер Хачатурян, Ярослав Пакулин, сообщил, что защитники всех девушек готовят совместное ходатайство о признании сестер потерпевшими и проверке действий самого Михаила Хачатуряна на состав преступления.
Среди составов преступления он назвал побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия и доведение до самоубийства. По словам Липцера, Крестина Хачатурян в 2016 году пыталась покончить жизнь самоубийством.
Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.
В сентябре прошлого года Басманный суд столицы освободил всех трех сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера - запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
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