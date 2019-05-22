Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.

Ранее адвокат одной из девушек Алексей Липцер рассказал РИА Новости, что посмертная экспертиза выявила у отца сестер Хачатурян, которых обвиняют в его убийстве, расстройство личности.

"Анализ проведенных экспертиз дает основания предполагать, что версия девочек о необходимой обороне полностью подтвердилась. Несколько лет отец совершал преступления против их половой неприкосновенности в извращенной форме. В результате действий Михаила Хачатуряна у девочек развились синдром жесткого обращения и посттравматическое стрессовое расстройство. В отношении него требуется отдельное расследование", - сказал адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Он добавил, что выводы экспертиз и показания свидетелей подтверждают тот факт, что сестры Хачатурян действовали в условиях необходимой обороны.

Адвокат другой из сестер Хачатурян, Ярослав Пакулин, сообщил, что защитники всех девушек готовят совместное ходатайство о признании сестер потерпевшими и проверке действий самого Михаила Хачатуряна на состав преступления.

Среди составов преступления он назвал побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия и доведение до самоубийства. По словам Липцера, Крестина Хачатурян в 2016 году пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.