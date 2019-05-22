В пермской школе установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек

ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Региональный детский омбудсмен Светлана Денисова взяла на контроль ситуацию, возникшую в гимназии № 4 города Перми, где сделали разный проходной балл для мальчиков и девочек, завысив его для первоклассниц, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Ранее жалобу одной из мам будущей первоклассницы на гендерную дискриминацию опубликовал местный портал 59.ru . В доказательство была предоставлена выписка из решения приемной комиссии, согласно которому проходной балл для мальчиков составляет 65,7, а для девочек — 69,1.

Денисова заявила, что "ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора". Омбудсмен подчеркнула, что законом закреплен принцип равных условий приема для всех поступающих, а индивидуальный отбор возможен в школах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

"Уполномоченный отдельно отмечает, что постановлением правительства Пермского края также закреплено, что индивидуальный отбор осуществляется для обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования", — добавили в аппарате омбудсмена.

Денисова посоветовала родителям обратиться в департамент образования и прокуратуру.

В свою очередь, в департаменте образования администрации Перми заявили РИА Новости, что приемная комиссия утвердила разный проходной балл в соответствии с локальным актом.

В ведомстве пояснили, что в гимназии прием в первые классы организован как по закрепленной территории, так и на свободные места. В департаменте подчеркнули, что учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории. При этом на свободные места "правила приема устанавливаются локальным актом гимназии".

"В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению", — отметили в мэрии.

Для пояснения решения приемной комиссии гимназии специалисты департамента образования привели мнение директора городского психологического центра Ольги Ткачевой.