Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T18:06Z
https://ria.ru/20190522/1554816538.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/63/1554786306_0:21:1042:608_1036x0_80_0_0_e00e50f9ede4dc480cbfd8fa203884e7.jpg
РИА Новости

Богдан не попадет под закон о люстрации, заявили в администрации Зеленского

Вчера, 18:06
1032
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка утверждает, что глава ведомства Андрей Богдан не попадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.
Виктор Медведчук
Вчера, 17:18
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий. Это орган, который обеспечивает выполнение президентом его полномочий. Полномочия власти есть у президента, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в администрации, кроме тех, которые имеются в аппарате", - сказал Рябошапка в ходе общения с журналистами, видеозапись в среду опубликовало издание "Украинская правда".
Однако пункт 5 статьи 2 закона "Об очищении власти" говорит, что под люстрацию попадают, в том числе, главы администрации президента Украины.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Вчера, 13:44
Ляшко назвал Зеленского узурпатором
3151023
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Посла Украины при НАТО назначили замглавы администрации Зеленского
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма
Лента
новостей
Производство колбасы на мясокомбинате
Российским предприятиям разрешили поставлять мясную продукцию в Венесуэлу
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
В пермской школе установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Посольство России в Италии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Губернатор призвал найти новое место для возведения храма в Екатеринбурге
Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния