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РИА Новости

США вернулись к закупкам венесуэльской нефти

Вчера, 17:53
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© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.
Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.
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При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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