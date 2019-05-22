На Украине подготовили законопроект об импичменте

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят, сообщил в среду замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский, бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента.

"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению", - цитирует Рябошапку агентство " Укринформ ".

Он также отметил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже находится в Верховной раде и готов к рассмотрению во втором чтении. "Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - добавил Рябошапка.

По его словам, команда президента в ближайшее время представит законопроект о наказании за незаконное обогащение. "У нас есть новый концепт, он позволяет, в том числе, реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажиты до вступления в силу данного закона. Мы предложим в ближайшее время этот законопроект", - добавил он. По его словам, у команды нового президента есть ряд других законов, связанных с реформой судебной системы, а также правоохранительных органов и ряд экономических вопросов.