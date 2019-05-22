Для развития технополиса "Эра" могут создать внебюджетный фонд

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Внебюджетный фонд может быть создан для обеспечения развития военного технополиса "Эра", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Есть также идея о создании внебюджетного фонда, который займётся финансовым обеспечением развития технополиса, привлечением инвестиций в проекты участников", - сказал Борисов в среду на заседании совета технополиса.

Он подчеркнул, что вся необходимая база для развития "Эры" уже создана стараниями Минобороны РФ.

"В 2019 году будет построен экспериментально-производственный комплекс, проведена реконструкция зданий для новых научных лабораторий, в том числе дизайн-центров микроэлектроники, которые в соответствии с моим поручением создаются в технополисе под эгидой Минпромторга РФ", - сообщил Борисов.