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РИА Новости

Для развития технополиса "Эра" могут создать внебюджетный фонд

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Внебюджетный фонд может быть создан для обеспечения развития военного технополиса "Эра", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Есть также идея о создании внебюджетного фонда, который займётся финансовым обеспечением развития технополиса, привлечением инвестиций в проекты участников", - сказал Борисов в среду на заседании совета технополиса.
Он подчеркнул, что вся необходимая база для развития "Эры" уже создана стараниями Минобороны РФ.
"В 2019 году будет построен экспериментально-производственный комплекс, проведена реконструкция зданий для новых научных лабораторий, в том числе дизайн-центров микроэлектроники, которые в соответствии с моим поручением создаются в технополисе под эгидой Минпромторга РФ", - сообщил Борисов.
Он отметил, что до октября 2019 года должна быть создана необходимая материально-техническая база для работы центра проектирования микроэлектроники на 40 рабочих мест.
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