Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
"Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности алофаниба – первого российского таргетного препарата. В исследованиях будут задействованы больные раком желудка, исчерпавшие все стандартные методы лечения", - говорится в сообщении.
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Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону, уточнили в пресс-службе.
Препарат "Алофаниб" блокирует рост раковой клетки с помощью воздействия на ее рецепторы, пояснили в пресс-службе.
"Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает 4 и 6 место у мужчин и женщин, соответственно... К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около 1 года", – цитирует пресс-служба председателя Российского общества клинической онкологии, заместителя директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессора Сергея Тюляндина.