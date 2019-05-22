Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T17:44Z
https://ria.ru/20190522/1554814028.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/17/1551471796_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_cc5d70c42d73b12e120f965566f2117d.jpg
РИА Новости

Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях

Вчера, 17:44
2046
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
"Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности алофаниба – первого российского таргетного препарата. В исследованиях будут задействованы больные раком желудка, исчерпавшие все стандартные методы лечения", - говорится в сообщении.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
21 мая, 17:27
Главный онколог назвал вызывающие рак продукты
Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону, уточнили в пресс-службе.
Препарат "Алофаниб" блокирует рост раковой клетки с помощью воздействия на ее рецепторы, пояснили в пресс-службе.
"Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает 4 и 6 место у мужчин и женщин, соответственно... К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около 1 года", – цитирует пресс-служба председателя Российского общества клинической онкологии, заместителя директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессора Сергея Тюляндина.
Обследование у дерматолога
20 мая, 18:48
Ученые из России близки к созданию "безошибочных" тестов на рак кожи
3300021
Обсудить 1
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
РИА
Новости
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Богдан не попадет под закон о люстрации, заявили в администрации Зеленского
Лента
новостей
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Житель ДНР, Батрак Дмитрий, осужденный на 12 лет за сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в представителям СБУ
Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Посольство России в Италии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом
Казань
В Татарстане заложили новый завод производства самолетов сельхозназначения
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Адвокат прокомментировал сообщения о возможном разводе Улюкаева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Васильева выступила за формализацию общения учителей и родителей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния