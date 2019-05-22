Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях

Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере. Архивное фото

Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.

"Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности алофаниба – первого российского таргетного препарата. В исследованиях будут задействованы больные раком желудка, исчерпавшие все стандартные методы лечения", - говорится в сообщении.

Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону, уточнили в пресс-службе.

Препарат "Алофаниб" блокирует рост раковой клетки с помощью воздействия на ее рецепторы, пояснили в пресс-службе.