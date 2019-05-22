Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

Житель ДНР, Батрак Дмитрий, осужденный на 12 лет за сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в представителям СБУ

Житель ДНР, Батрак Дмитрий, осужденный на 12 лет за сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в представителям СБУ

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил жителя ДНР к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в среду в пресс-службе министерства госбезопасности республики.

По данным ведомства, мужчина был завербован Службой безопасности Украины при пересечении линии соприкосновения.

"С 2016 года посредством мессенджеров передавал сотрудникам СБУ видео, фото зданий силовых ведомств, административных зданий республики, а также данные о местоположении воинских частей и сведения по результатам слежки за личным автотранспортом сотрудников силовых ведомств ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, подозреваемый по заданию украинских спецслужб купил и передал сотрудникам СБУ сим-карты сотового оператора ДНР, "которые использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых с позывном "Гиви" - командира одного из подразделений ДНР, погибшего в 2017 году.