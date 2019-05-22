В Ростовской области планируют развивать спортивную инфраструктуру

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА Новости. Около 1,7 миллиарда рублей будет вложено в развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области до 2024 года, сообщает правительство региона.
Вопросы развития спорта в Ростовской области обсуждались на расширенном заседании правительства региона в среду.
"До 2024 года в развитие спортивной инфраструктуры области будет вложено около 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В ближайшие годы планируется возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Константиновске, Шахтах и Ростове-на-Дону, двух крытых футбольных манежей в Ростове, двух стадионов с искусственным покрытием и легкоатлетическим ядром в Ростове и Таганроге. Запланировано строительство тренировочного ледового катка.
"Задачи поставлены серьезные. При строительстве спортивных сооружений должен быть самый строгий контроль", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева. Он обратил внимание на необходимость укрепления материально-технической базы спортивных объектов территорий.
Развитие инфраструктуры спорта ведется также с привлечением внебюджетных инвестиций. Показатель 2018 года – более 1 миллиарда рублей. За счет этих средств возведено, отремонтировано, реконструировано более 60 спортивных объектов.
Переустройство спортивной инфраструктуры позволило увеличить долю тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом. В настоящее время это 1,8 миллиона человек, или 44,8% от общей численности жителей Ростовской области.