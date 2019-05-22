В Ростовской области планируют развивать спортивную инфраструктуру

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА Новости. Около 1,7 миллиарда рублей будет вложено в развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области до 2024 года, сообщает правительство региона.

Вопросы развития спорта в Ростовской области обсуждались на расширенном заседании правительства региона в среду.

"До 2024 года в развитие спортивной инфраструктуры области будет вложено около 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В ближайшие годы планируется возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Константиновске, Шахтах и Ростове-на-Дону, двух крытых футбольных манежей в Ростове, двух стадионов с искусственным покрытием и легкоатлетическим ядром в Ростове и Таганроге. Запланировано строительство тренировочного ледового катка.

"Задачи поставлены серьезные. При строительстве спортивных сооружений должен быть самый строгий контроль", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева. Он обратил внимание на необходимость укрепления материально-технической базы спортивных объектов территорий.

Развитие инфраструктуры спорта ведется также с привлечением внебюджетных инвестиций. Показатель 2018 года – более 1 миллиарда рублей. За счет этих средств возведено, отремонтировано, реконструировано более 60 спортивных объектов.