США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, "у США и России имеются взаимные интересы в безопасной и стабильной Сирии".

"Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии. В частности, используя ее влияние на режим Асада, чтобы добиться вывода всех сил под командованием Ирана из страны", - следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом по иностранным делам палаты представителей США.