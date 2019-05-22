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РИА Новости

США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану

Вчера, 17:33
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, "у США и России имеются взаимные интересы в безопасной и стабильной Сирии".
"Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии. В частности, используя ее влияние на режим Асада, чтобы добиться вывода всех сил под командованием Ирана из страны", - следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом по иностранным делам палаты представителей США.
Госсекретарь США Майк Помпео
21 мая, 18:22
Помпео упрекнул Иран в невыполнении требований США
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
а Россия и Сирия уже два года призывают чтоб сша убралась из Сирии и что дальше?
22 мая, 17:39
Артем Манукян
1300001
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