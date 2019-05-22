Адвокат прокомментировал сообщения о возможном разводе Улюкаева

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Защита осужденного бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не знает о его возможном разводе с женой.

"Мне ничего неизвестно об этом", - сказала РИА Новости адвокат Лариса Каштанова.

В базе данных московских судов также нет информации о таком деле.

Улюкаева в 2017 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.