Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T17:31Z
https://ria.ru/20190522/1554812355.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151844/92/1518449205_0:103:1882:1162_1036x0_80_0_0_9ed4940931ee5164ab948f66ffc2cc12.jpg
РИА Новости

Адвокат прокомментировал сообщения о возможном разводе Улюкаева

Вчера, 17:31
6194
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Защита осужденного бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не знает о его возможном разводе с женой.
Ранее СМИ сообщили, что Улюкаев разводится со своей супругой.
"Мне ничего неизвестно об этом", - сказала РИА Новости адвокат Лариса Каштанова.
В базе данных московских судов также нет информации о таком деле.
Улюкаева в 2017 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
14 февраля, 12:16
Суд снял арест с имущества Улюкаева
1331121
Обсудить 1
Алексей УлюкаевРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
РИА
Новости
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Посольство России в Италии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Лента
новостей
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Мосгорсуд оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
На улицах Брюсселя
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Зеленский будет подавать дальнейшие законопроекты в новый состав Рады
15:27Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G
15:26Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
15:25Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Лента новостейМолния