Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T17:30Z
https://ria.ru/20190522/1554812301.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сообщение о минировании соборной мечети в Нальчике не подтвердилось

Вчера, 17:30
324
НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Информация о "минировании" соборной мечети в Нальчике не подтвердилась, сообщили РИА Новости в МВД по Кабардино-Балкарии.
Ранее в среду неизвестный сообщил о "минировании" соборной мечети на проспекте Шогенцукова в Нальчике. Из здания были эвакуированы работники располагающегося там же Духовного управления мусульман республики и прихожане мечети.
"Сотрудники полиции с применением служебных собак обследовали здание мечети и не обнаружили в нем взрывных устройств. Доступ к зданию открыт, работники мечети вернулись на свои места ", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Здание МГИМО в Москве
Вчера, 14:07
Здание МГИМО проверяют из-за угрозы "минирования"
000000
Обсудить 0
Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииНальчикРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В Подмосковье в здании автосервиса произошел пожар
РИА
Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят
Казань
В Татарстане заложили новый завод производства самолетов сельхозназначения
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ о мерах социальной поддержки инвалидов
Отношение к инвалидам отражает уровень зрелости общества, заявил Путин
Мосгорсуд оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Адвокат прокомментировал сообщения о возможном разводе Улюкаева
Крупный пожар на строительном рынке в Подмосковье локализовали
Дональд Трамп младший
Сын Трампа пишет книгу о политике и текущих событиях, сообщили СМИ
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Васильева выступила за формализацию общения учителей и родителей
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
Сообщения о минировании около 20 объектов в Пензе оказались ложными
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния