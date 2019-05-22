Сообщение о минировании соборной мечети в Нальчике не подтвердилось

НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Информация о "минировании" соборной мечети в Нальчике не подтвердилась, сообщили РИА Новости в МВД по Кабардино-Балкарии.
Ранее в среду неизвестный сообщил о "минировании" соборной мечети на проспекте Шогенцукова в Нальчике. Из здания были эвакуированы работники располагающегося там же Духовного управления мусульман республики и прихожане мечети.
"Сотрудники полиции с применением служебных собак обследовали здание мечети и не обнаружили в нем взрывных устройств. Доступ к зданию открыт, работники мечети вернулись на свои места ", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.