Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"

Как отмечает ведомство, ракета дает возможность наносить удары с большого расстояния "по любой цели на море или на земле с высокой точностью, днем или ночью, при любых погодных условиях".

Совместное предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет. Как ранее заявлял РИА Новости содиректор компании с российской стороны Александр Максичев, портфель заказов от Вооруженных сил Индии до 2023 года составляет сейчас 6,5 миллиарда долларов.