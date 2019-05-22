Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии в среду провели успешное испытание ракеты "Брамос" воздушного базирования с истребителя Су-30МКИ, говорится в сообщении ведомства.
"ВВС Индии сегодня успешно выпустили с передового истребителя Су-30МКИ модификацию ракеты "Брамос" для воздуха. Пуск с воздушного судна был плавным, ракета придерживалась запланированной траектории и точно поразила наземную цель", - сообщили ВВС в официальном аккаунте в Twitter.
Как отмечает ведомство, ракета дает возможность наносить удары с большого расстояния "по любой цели на море или на земле с высокой точностью, днем или ночью, при любых погодных условиях".
Совместное предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет. Как ранее заявлял РИА Новости содиректор компании с российской стороны Александр Максичев, портфель заказов от Вооруженных сил Индии до 2023 года составляет сейчас 6,5 миллиарда долларов.
24 декабря 2018, 08:00Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому