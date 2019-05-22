Сын Трампа пишет книгу о политике и текущих событиях, сообщили СМИ

Трамп-младший принимал активное участие в предвыборной кампании отца. Его имя регулярно фигурирует в сообщениях о расследовании так называемого российского вмешательства в выборы в США, которое Москва категорически отрицает.

В частности, американские СМИ сообщали, что он в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.