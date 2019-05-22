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РИА Новости

Сын Трампа пишет книгу о политике и текущих событиях, сообщили СМИ

Вчера, 17:25
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© AP Photo / Matt YorkДональд Трамп младший
Дональд Трамп младший
© AP Photo / Matt York
Дональд Трамп младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший подписал контракт на выпуск своей книги о политике, которую планирует опубликовать в этом году, сообщает в среду издание Politico.
Книга будет "посвящена политике, нынешним событиям и будущему движения MAGA (предвыборный лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" - ред.)", пишет издание.
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Другие детали не сообщаются.
Трамп-младший принимал активное участие в предвыборной кампании отца. Его имя регулярно фигурирует в сообщениях о расследовании так называемого российского вмешательства в выборы в США, которое Москва категорически отрицает.
В частности, американские СМИ сообщали, что он в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.
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