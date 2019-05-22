Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук

Он считает, что украинский парламент "заслужил роспуск" из-за низкого уровня поддержки, законодательной деятельности и принятых решений. "Но делать это надо было законно. То, как это сделано, – это нарушение действующей конституции. И свидетельство того, что мы так и не стали в полной мере и в полной степени правовым государством. Но на выборы идти надо, парламент должен быть избран новый. Более того, остановить указ, который будет подписан и который будет опубликован, президента Зеленского, в соответствии с действующим законодательством, невозможно", - добавил политик.