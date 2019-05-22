Партию Зеленского на выборах в Раду может возглавить его советник

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Партию "Слуга народа" на досрочных выборах в парламент может возглавить член избирательного штаба президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, ранее планировалось, что партию возглавит Иван Баканов, но он получил другую должность - заместителя председателя Службы безопасности Украины.

"Очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список", - цитирует Рябошапку агентство УНН