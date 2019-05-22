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РИА Новости

Партию Зеленского на выборах в Раду может возглавить его советник

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Партию "Слуга народа" на досрочных выборах в парламент может возглавить член избирательного штаба президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
По его словам, ранее планировалось, что партию возглавит Иван Баканов, но он получил другую должность - заместителя председателя Службы безопасности Украины.
"Очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список", - цитирует Рябошапку агентство УНН.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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