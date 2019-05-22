Отношение к инвалидам отражает уровень зрелости общества, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношение к инвалидам отражает уровень зрелости и консолидации общества, их поддержка не является проходным вопросом, заявил президент России Владимир Путин.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос, не дежурный. И дело не только в том, что он касается судеб миллионов людей - почти 12 миллионов человек", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Путин отметил, что этот вопрос касается всего общества.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства", - подчеркнул президент.