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РИА Новости

Отношение к инвалидам отражает уровень зрелости общества, заявил Путин

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ о мерах социальной поддержки инвалидов
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ о мерах социальной поддержки инвалидов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношение к инвалидам отражает уровень зрелости и консолидации общества, их поддержка не является проходным вопросом, заявил президент России Владимир Путин.
"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос, не дежурный. И дело не только в том, что он касается судеб миллионов людей - почти 12 миллионов человек", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
Путин отметил, что этот вопрос касается всего общества.
"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства", - подчеркнул президент.
Правительство и государство должны быть камертоном в примере отношения к людям с ограниченными возможностями, заявил Путин. "Поэтому эти вопросы будем держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения", - добавил он.
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