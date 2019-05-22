ВТБ открыл эскроу-счета на два миллиарда рублей

Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) с ноября 2018 года привлек более двух миллиардов рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета; до конца 2019 года планируется обслужить с использованием таких счетов около 25 тысяч сделок долевого участия в строительстве, сообщает пресс-служба банка.

На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москве, Ижевске, Самаре, Оренбурге, Петрозаводске и Калуге.

"В наших планах расширять географию работы с этим продуктом и выходить на новые регионы", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, заместителя руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлии Деменюк.